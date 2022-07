Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 26 juillet 2022

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 19 juillet 2022

Dengue

Leptospirose

Vanuatu : entre le 24 mai et le 17 juillet 2022, 9 nouveaux cas de leptospirose ont été signalés (7 dans la province de Sanma, 2 dans la province de Shefa), ce qui porte le nombre total de cas à 41 en 2022. – Source : Leptospirose à Vanuatu – Point de situation no 8, 21 juillet 2022, diffusé sur PacNet le 22 juillet 2022.

Fidji : au 21 juillet 2022, le nombre de cas de leptospirose reste supérieur au seuil épidémique dans l’ouest et le centre. Au niveau national, le nombre d’admissions et de décès dus à la leptospirose continue de baisser. – Source : site Web du ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux , consulté le 26 juillet 2022.

Grippe A

Orthopoxvirose simienne (variole du singe)

Flambée épidémique d’orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays : entre le 1er janvier et le 22 juillet 2022, 16 016 cas confirmés en laboratoire et 5 décès ont été recensés dans 75 pays, territoires et zones des six régions de l’OMS. – Source : site Web de l’OMS – Flambée épidémique d’orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays – Rapport de situation externe no 2, 25 juillet 2022 , consulté le 26 juillet 2022.

Urgence de santé publique de portée internationale : la deuxième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI) concernant la flambée épidémique d’orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays s’est tenue le 21 juillet 2022. Après avoir examiné les points de vue des membres et des conseillers du Comité ainsi que d’autres facteurs conformément au Règlement sanitaire international, le Directeur général a déclaré le 23 juillet 2022 que l’épidémie de variole du singe touchant plusieurs pays constitue une urgence de santé publique de portée internationale et émis des recommandations temporaires. – Source : site Web de l’OMS – Flambée épidémique d’orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays – Rapport de situation externe no 2, 25 juillet 2022 , consulté le 26 juillet 2022.

Australie : au 24 juillet 2022, 44 cas confirmés et probables d’orthopoxvirose simienne (variole du singe) avaient été signalés en Australie : 24 en Nouvelle-Galles du Sud, 16 dans le Victoria, 2 dans le Territoire de la Capitale australienne, 1 dans le Queensland et 1 en Australie-Méridionale.– Source : site Web du ministère australien de la Santé , consulté le 26 juillet 2022

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Samoa américaines : au 26 juin 2022, un total de 7 461 cas de COVID-19 et 33 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Samoa américaines. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 26 juillet 2022.

Australie :au 25 juillet 2022, 9 139 047 cas confirmés de COVID-19, dont 11 200 décès, avaient été signalés en Australie. – Source :site Web du ministère australien de la Santé, consulté le 26 juillet 2022.

Îles Mariannes du Nord : au 25 juillet 2022, 12 573 cas confirmés de COVID-19 et 37 décès avaient été signalés dans les Îles Mariannes du Nord. – Source : page Facebook officielle des autorités sanitaires des Îles Mariannes du Nord, consultée le 26 juillet 2022.

Îles Cook : au 22 juillet 2022, 5 847 cas confirmés de COVID-19 et 1 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Îles Cook. – Source : site Web des Îles Cook consacré à la pandémie de COVID-19, consulté le 26 juillet 2022.

États fédérés de Micronésie : le 19 juillet 2022, plusieurs cas de COVID-19 ont été signalés au Gouvernement des États fédérés de Micronésie ; ils ont été recensés dans l’État de Kosrae et l’État de Pohnpei. Le 25 juillet 2022, un total de 1 261 cas et 1 décès avaient été notifiés au ministère des Affaires sanitaires et sociales. Une alerte rouge a été ajoutée sur la carte. – Source : site Web du Gouvernement des États fédérés de Micronésie, consulté le 26 juillet 2022.

Fidji : au 25 juillet 2022, 67 356 cas et 870 décès avaient été signalés aux Fidji. Par ailleurs, 958 personnes testées positives à la COVID-19 sont décédées en raison d’autres pathologies graves. Leurs médecins ayant conclu que la COVID-19 n’était pas la cause de leur décès, elles n’ont pas été intégrées au décompte des décès liés à la pandémie. – Source : page Facebook officielle du ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, consultée le 26 juillet 2022.

Polynésie française : au 25 juillet 2022, 75 259 cas et 650 décès avaient été signalés en Polynésie française. Le nombre de cas augmente depuis plus de deux semaines. *Le niveau d’alerte est passé du bleu au rouge sur la carte. *– Source : site Web de la Direction de la santé, consulté le 26 juillet 2022.

Guam : au 25 juillet 2022, 54 622 cas confirmés et probables, ainsi que 377 décès, avaient été signalés par le Département de la santé publique et des services sociaux de Guam. – Source : site Web du Département de la santé publique et des services sociaux de Guam, consulté le 26 juillet 2022.

Hawaii :au 20 juillet 2022, 321 869 cas de COVID-19 et 1 548 décès avaient été signalés par le Département de la santé de l’État d’Hawaii. – Source : site Web du Département de la santé de l’État d’Hawaii, consulté le 26 juillet 2022.

Kiribati : au 22 juillet 2022, 3 430 cas de COVID-19 et 13 décès avaient été signalés par le Gouvernement de Kiribati. – Source : page Facebook officielle du Bureau du Président de Kiribati, consultée le 26 juillet 2022.

Nauru : au 25 juillet 2022, le Gouvernement de la République de Nauru avait signalé 4 405 cas et 1 décès. – Source : site Web du Gouvernement de la République de Nauru, consulté le 26 juillet 2022.

Nouvelle-Calédonie : au 26 juillet 2022, 69 796 cas de COVID-19 et 314 décès avaient été signalés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.– Source : site Web du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté le 26 juillet 2022.

Nouvelle-Zélande :au 26 juillet 2022, 1 580 477 cas confirmés de COVID-19 et 2 039 décès avaient été signalés par le ministère néo-zélandais de la Santé. – Source : site Web du ministère néo-zélandais de la Santé, consulté le 26 juillet 2022.

Niue : au 24 juillet 2022, 29 cas importés de COVID-19 avaient été signalés par le Gouvernement de Niue. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. – Source : site Web du Gouvernement de Niue, consulté le 26 juillet 2022.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : au 25 juillet 2022, 44 772 cas confirmés et 662 décès avaient été signalés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 26 juillet 2022.

Palau : au 22 juillet 2022, 5 216 cas de COVID-19 et 6 décès avaient été signalés par Palau. – Source : page Facebook officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux de Palau, consulté le 26 juillet 2022.

Pitcairn : 4 cas ont été signalés par les autorités de Pitcairn. *En attente d’informations supplémentaires. *– Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 26 juillet 2022.

Îles Marshall : au 20 juillet 2022, 59 cas importés avaient été signalés par le ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. – Source :page Facebook officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall, consultée le 26 juillet 2022.

Samoa : au 21 juillet 2022, 15 318 cas de COVID-19 et 29 décès avaient été signalés par le Gouvernement du Samoa.– Source :page Facebook officielle du Gouvernement du Samoa, consultée le 26 juillet 2022.

Îles Salomon : au 10 juin 2022, 21 544 cas et 153 décès avaient été signalés par le Gouvernement des Îles Salomon. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 26 juillet 2022.

Tonga : au 22 juillet 2022, 12 515 cas et 12 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé. – Source : page Facebook officielle du ministère de la Santé des Tonga, consultée le 26 juillet 2022.

Tuvalu : au 20 mai 2022, 3 cas importés avaient été détectés ; trois cas suspects étaient également recensés. Les six personnes se trouvent en quarantaine. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. Les autorités sanitaires de Tuvalu doivent confirmer ces éléments et fournir des informations supplémentaires. – Source : page Facebook officielle du Haut-Commissariat d’Australie à Tuvalu, consultée le 26 juillet 2022.

Vanuatu : au 18 juillet 2022, 11 730 cas et 14 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé. – Source : site Web du ministère de la Santé de Vanuatu, consulté le 26 juillet 2022.