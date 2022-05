Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 17 mai 2022

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 10 mai 2022

Diarrhée

Îles Marshall : une augmentation des cas de diarrhée a été constatée à Majuro à partir de la semaine allant du 11 au 17 avril 2022. Au 12 mai 2022, 97 personnes répondaient aux critères de la définition de cas. Les tests en laboratoire n’ont pour l’heure fourni aucun résultat concluant, mais indiquent que l’Entamoeba histolytica pourrait être endémique et que le rotavirus pourrait être l’agent pathogène responsable de la transmission d’une personne à une autre. – Source : rapport sur les cas de diarrhée à Majuro (Îles Marshall) du 11 avril au 12 mai 2022, diffusé sur PacNet le 16 mai 2022

Syndrome grippal

Kiribati : une augmentation du nombre de cas de syndrome grippal déclarés dans le Système océanien de surveillance syndromique a été constatée (550 cas au cours de la semaine 18). – Source : rapport de surveillance syndromique pour la semaine épidémiologique 18 (2 au 8 mai 2022) diffusé sur PacNet le 13 mai 2022

Grippe A

Fidji : le ministère de la Santé et des Services médicaux a constaté une augmentation du nombre de personnes souffrant de rhume ou de syndrome grippal à l’approche de la saison froide et sèche. L’augmentation est particulièrement sensible chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. – Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page consultée le 17 mai 2022 Wallis et Futuna : l’épidémie de grippe A a probablement atteint son pic au cours de la semaine 17 à Futuna et de la semaine 18 à Wallis. – Source : rapport de situation sur la grippe (no3, 17 mai 2022), Agence de Santé de Wallis et Futuna

Leptospirose

Fidji : au total, 2 068 cas de leptospirose confirmés en laboratoire ont été recensés depuis le début de l’année, et 111 nouveaux cas sont à déplorer depuis le dernier point de situation. Au niveau national, sous l’effet des contaminations dans la Division occidentale, le nombre de cas s’inscrit en légère hausse et dépasse le seuil d’alerte. Le nombre de cas est supérieur aux estimations pour cette période de l’année. – Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page consultée le 17 mai 2022

Dengue

Fidji : des cas de dengue de sérotype 2 ont été confirmés. Au total, 1 960 cas de dengue confirmés en laboratoire ont été recensés depuis le début de l’année, et 92 nouveaux cas sont à déplorer depuis le dernier point de situation. Le nombre de cas est inférieur à ce qui est attendu à cette période de l’année au niveau national, ainsi que dans les divisions centrale, orientale et septentrionale. – Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page consultée le 17 mai 2022

Typhoïde

Fidji : au total, 116 cas de typhoïde confirmés en laboratoire ont été recensés depuis le début de l’année, et 5 nouveaux cas sont à déplorer depuis le dernier point de situation. Au niveau national comme dans les quatre divisions, le nombre de cas est actuellement conforme aux prévisions pour cette période de l’année. Le niveau d’alerte est passé du rouge au bleu sur la carte. – Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page consultée le 17 mai 2022

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Samoa américaines : au 14 mai 2022, un total de 6 048 cas de COVID-19 et 30 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Samoa américaines. – Source : Gouvernement des Samoa américaines, page consultée le 17 mai 2022

Australie : au 16 mai 2022, 6 631 359 cas confirmés de COVID-19 et 7 807 décès avaient été rapportés en Australie. – Source : ministère australien de la Santé, page consultée le 17 mai 2022

Îles Mariannes du Nord : au 16 mai 2022, 11 315 cas confirmés de COVID-19 et 34 décès avaient été rapportés dans les Îles Mariannes du Nord. – Source : autorités sanitaires des Îles Mariannes du Nord, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Îles Cook : au 16 mai 2022, 5 443 cas confirmés de COVID-19 et 1 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Îles Cook. – Source : Te Marae Ora - ministère de la Santé des Îles Cook, page consultée le 17 mai 2022

Fidji : au 16 mai 2022, 64 812 cas et 862 décès avaient été signalés aux Fidji. Par ailleurs, 939 personnes testées positives à la COVID-19 sont décédées en raison de problèmes médicaux préexistants ; elles n’ont pas été intégrées au décompte des décès liés à la pandémie. – Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Polynésie française : au 16 mai 2022, 73 090 cas et 649 décès avaient été rapportés en Polynésie française. – Source : Direction de la santé, page consultée le 17 mai 2022

Guam : au 13 mai 2022, 48 496 cas confirmés et probables, ainsi que 361 décès, avaient été rapportés par le Département de la santé publique et des services sociaux de Guam. – Source : Département de la santé publique et des services sociaux de Guam, page consultée le 17 mai 2022

Hawaii : au 11 mai 2022, 258 422 cas de COVID-19 et 1 434 décès avaient été rapportés par le Département de la santé de l’État d’Hawaii. Une augmentation a été constatée : 9 188 cas recensés ces 14 derniers jours, contre 6 655 cas signalés au 4 mai 2022. Le variant Omicron est le seul variant circulant dans l’État d’Hawaii. Le niveau d’alerte est passé du bleu au rouge sur la carte. – Source : Département de la santé de l’État d’Hawaii, page consultée le 17 mai 2022

Kiribati : au 12 mai 2022, 3 093 cas de COVID-19 et 13 décès avaient été signalés par le Gouvernement de Kiribati. – Source : Bureau du Président de Kiribati, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Nauru : au 16 mai 2022, 3 cas importés/détectés en quarantaine de COVID-19 avaient été signalés par le Gouvernement de Nauru. Aucun cas autochtone n’a été recensé. – Source : Gouvernement de Nauru, page consultée le 17 mai 2022

Nouvelle-Calédonie : au 10 mai 2022, 61 185 cas de COVID-19 et 312 décès avaient été signalés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le nombre de cas augmente depuis plus de deux semaines. Le niveau d’alerte est passé du bleu au rouge sur la carte. – Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, page consultée le 17 mai 2022

Nouvelle-Zélande : au 16 mai 2022, 1 060 710 cas confirmés et probables de COVID-19 et 937 décès avaient été signalés par le ministère néo-zélandais de la Santé. – Source : ministère néo-zélandais de la Santé, page consultée le 17 mai 2022

Niue : au 12 mai 2022, 9 cas importés de COVID-19 avaient été signalés par le Gouvernement de Niue. Aucun cas autochtone n’a été recensé. – Source : Gouvernement de Niue, page consultée le 17 mai 2022

Papouasie-Nouvelle-Guinée : au 16 mai 2022, 44 276 cas confirmés et 651 décès avaient été rapportés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Source : Site Internet officiel sur la situation de COVID-19 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, page consultée le 17 mai 2022

Palau : au 13 mai 2022, 4 879 cas de COVID-19 et 6 décès avaient été signalés par Palau. – Source : ministère de la Santé et des Services sociaux de Palau, rapport de situation sur la COVID-19 consulté le 17 mai 2022 Îles Marshall : au 16 mai 2022, 14 cas importés avaient été signalés par le ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall. Aucun cas autochtone n’a été recensé. – Source : ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Samoa : au 12 mai 2022, 11 671 cas de COVID-19 et 24 décès avaient été signalés par le Gouvernement du Samoa. – Source : Gouvernement du Samoa, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Îles Salomon : au 10 mai 2022, 18 174 cas et 146 décès avaient été signalés par le Gouvernement des Îles - -Salomon. – Source : tableau de bord sur la COVID-19 aux Îles Salomon, consulté le 17 mai 2022

Tonga : au 12 mai 2022, 11 127 cas et 11 décès avaient été rapportés par le ministère de la Santé. – Source : ministère de la Santé des Tonga, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Vanuatu : au 15 mai 2022, 8 471 cas et 14 décès avaient été rapportés par le ministère de la Santé. – Source : ministère de la Santé de Vanuatu, page consultée le 17 mai 2022

Wallis et Futuna : au 16 mai 2022, 455 cas de COVID-19 et 7 décès avaient été signalés par le Gouvernement de Wallis et Futuna. – Source : Préfet de Wallis et Futuna, page Facebook consultée le 17 mai 2022

Vaccination contre la COVID-19

Au 16 mai 2022, 2 658 864 premières doses et 2 204 879 deuxièmes doses avaient été administrées dans les 22 États et Territoires insulaires océaniens.