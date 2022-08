Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 16 août 2022

Syndrome grippal aux Îles Salomon : De plus en plus de cas de syndrome grippal sont signalés au ministère de la Santé et des Services médicaux par l’hôpital national de référence (NRH) et par d’autres établissements de santé d’Honiara et de Malaita. Les analyses de dépistage moléculaire mettent en cause de multiples organismes présents dans le système respiratoire. Parmi eux, le rhinovirus et l’entérovirus, la grippe A (H3) et les adénovirus. *Une alerte rouge a été ajoutée sur la carte. *– Source : Site Web du Gouvernement des Îles Salomon, consulté le 16 août 2022.