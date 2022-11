Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 15 novembre 2022

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 8 novembre 2022

Syndrome grippal et grippe

Virus respiratoire syncitial (VRS)

Orthopoxvirose simienne (variole du singe)

Flambée épidémique d’orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays : depuis le1er janvier 2022, des cas d’orthopoxvirose simienne ont été déclarés par 110 États membres de l’OMS situés dans les 6 régions de l’Organisation. Au 13 novembre 2022, 79 411 cas confirmés en laboratoire et 1 345 cas probables, dont 50 décès, avaient été déclarés à l’OMS au total. – Source : Note OMS – 2022 Monkeypox Outbreak , consultée le 15 novembre 2022.

Australie : au 10 novembre 2022, 141 cas (confirmés ou probables) d’orthopoxvirose simienne avaient été déclarés en Australie, un chiffre qui correspond au nombre de cas diagnostiqués dans le pays et déclarés par les États et Territoires au Système australien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, à savoir : 69 dans le Victoria, 55 en Nouvelle-Galles du Sud, 7 en Australie-Occidentale, 5 dans le Queensland, 3 dans le Territoire de la Capitale australienne et 2 en Australie-Méridionale. – Source : site Web du ministère australien de la Santé , consulté le 15 novembre 2022.

Nouvelle-Zélande : au 10 novembre 2022, 1 nouveau cas avait été déclaré. Le nombre total de cas confirmés (comprenant les cas actifs et les patients guéris) s’élève donc à présent à 34 ; 9 avaient contracté la maladie à l’étranger et 25 sont catégorisés comme des cas de transmission communautaire. – Source : site Web du ministère néo-zélandais de la Santé , consulté le 15 novembre 2022.

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) :

Samoa américaines : au 6 novembre 2022, un total de 8 260 cas de COVID-19 et 34 décès avaient été déclarés par le ministère de la Santé des Samoa américaines. – Source : rapport de situation hebdomadaire établi par le ministère de la Santé des Samoa américaines pour la période allant du 31 octobre au 6 novembre 2022.

Australie : la semaine dernière, 54 661 cas de COVID-19 avaient été déclarés en Australie, soit une moyenne de 7 809 cas par jour. L’alerte est passée du bleu au rouge. – Source : site Web du ministère australien de la Santé, consulté le 15 novembre 2022.

Îles Mariannes du Nord : au 14 novembre 2022, un total de 13 217 cas de COVID-19 et 41 décès avaient été déclarés aux Îles Mariannes du Nord.– Source : communication personnelle avec des responsables sur place le 14 novembre 2022.

Îles Cook : au 1er novembre 2022, le ministère de la Santé des Îles Cook avait déclaré 6 475 cas de COVID-19 et 1 décès au total. – Source : communication personnelle avec des responsables sur place le 9 novembre 2022.

États fédérés de Micronésie : au 4 novembre 2022, un total de 22 032 cas de COVID-19 et 58 décès avaient été déclarés par le ministère des Affaires sanitaires et sociales des États fédérés de Micronésie. – Source : Point sur la pandémie de COVID-19 aux États fédérés de Micronésie (ministère des Affaires sanitaires et sociales des États fédérés de Micronésie), 4 novembre 2022.

Fidji : au 10 novembre 2022, un total de 68 287 cas de COVID-19 et 878 décès avaient été déclarés aux Fidji. - Source : Communiqué de presse – Ministère de la Santé et des Services médicaux des Fidji, consulté le 15 novembre 2022.

Polynésie française : au 14 novembre 2022, un total de 76 974 cas de COVID-19 et 650 décès avaient été déclarés en Polynésie française. – Source : Point de situation sur le coronavirus – site de la Présidence de la Polynésie française, consulté le 15 novembre 2022.

Guam : au 14 novembre 2022, le département de la Santé publique et des Services sociaux de Guam avait déclaré au total 59 039 cas de COVID-19 et 406 décès. – Source : site Web du département de la Santé publique et des Services sociaux de Guam, consulté le 15 novembre 2022.

Hawaii :au 9 novembre 2022, un total de 364 122 cas de COVID-19 et 1 716 décès avaient été déclarés par le ministère de la Santé de l’État d’Hawaii*. *– Source : site Web du ministère de la Santé de l’État d’Hawaii, consulté le 15 novembre 2022.

Kiribati : au 9 octobre 2022, le Gouvernement de Kiribati avait déclaré 4 866 cas de COVID-19 et 13 décès au total. – Source : communication personnelle avec des responsables sur place le 18 octobre 2022.

Nauru : au 12 novembre 2022, le Gouvernement de Nauru avait déclaré 4 618 cas de COVID-19 et 1 décès au total. Le Gouvernement de Nauru a recensé quatre cas autochtones de COVID-19 qui sont directement liés au premier cas diagnostiqué le 10 novembre. En outre, indépendamment de ce foyer de contamination local, trois autres voyageurs récemment arrivés d’Australie ont été testés positifs à la COVID-19. L’alerte est passée du bleu au rouge. – Source : site Web du Gouvernement de la République de Nauru, consulté le15 novembre 2022.

Nouvelle-Calédonie : au 15 novembre 2022, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait déclaré 74 818 cas de COVID-19 et 314 décès au total. – Source : site Web du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté le 15 novembre 2022.

Nouvelle-Zélande :au 14 novembre 2022, un total de 1 894 029 cas de COVID-19 et 2 154 décès avaient été déclarés par le ministère néo-zélandais de la Santé. L’alerte est passée du bleu au rouge.– Source : site Web du ministère néo-zélandais de la Santé, consulté le 15 novembre 2022.

Niue : au 12 novembre 2022, 87 cas de COVID-19 avaient été déclarés par le Gouvernement de Niue au total. – Source : site Web du Gouvernement de Niue, consulté le 15 novembre 2022.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : au 11 novembre 2022, un total de 45 773 cas de COVID-19 et 668 décès avaient été déclarés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Source : site Web de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la COVID-19, consulté le 15 novembre 2022.

Palau : au 11 novembre 2022, Palau avait déclaré 5 572 cas de COVID-19 et 7 décès au total. – Source : site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux de Palau, consulté le 15 novembre 2022.

Pitcairn : au total, 4 cas de COVID-19 ont été déclarés par les autorités de Pitcairn. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 15 novembre 2022.

Îles Marshall : au 6 novembre 2022, un total de 15 386 cas de COVID-19 et 17 décès avaient été déclarés par le ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall. – Source : site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall, consulté le15 novembre 2022.

Samoa : au 19 octobre 2022, le Gouvernement du Samoa avait déclaré 15 946 cas de COVID-19 et 29 décès au total. *– *Source : site Web du Gouvernement du Samoa, consulté le 15 novembre 2022.

Îles Salomon : au 10 novembre 2022, les Îles Salomon avaient continué d’observer une augmentation du nombre de cas de COVID-19 diagnostiqués au niveau local depuis la levée de certaines mesures applicables aux frontières en octobre. Entre le 24 octobre et le 8 novembre 2022, 360 cas ont été déclarés au total dans les provinces d’Honiara et de Temotu. L’alerte est passée du bleu au rouge. – Source : premier rapport de surveillance de la troisième vague de COVID-19 pour la période allant du 24 octobre au 8 novembre 2022.

Tonga : au 31 août 2022, le ministère de la Santé des Tonga avait déclaré 16 182 cas de COVID-19 et 12 décès au total. – Source : communication personnelle avec des responsables sur place le 28 octobre 2022.

Tuvalu : au 14 novembre 2022, le ministère de la Santé, de la Protection sociale et de la Condition féminine de Tuvalu avait déclaré 1 236 cas de COVID-19 au total. Le taux de positivité moyen des tests pour les 11 et 12 novembre était de 46 % et des cas de transmission communautaire ont été notifiés dans trois des îles périphériques (Nui, Nukufetau et Vaitupu). – Source : ministère de la Santé de Tuvalu; quatrième rapport de situation sur la COVID-19 de Tuvalu (14 novembre 2022).

Vanuatu : au 31 octobre 2022, le ministère de la Santé de Vanuatu avait déclaré 11 951 cas de COVID-19 et 14 décès au total. Une étoile a été ajoutée à la carte. – Source : tableau de bord sur la COVID-19 à Vanuatu, consulté le 15 novembre 2022.