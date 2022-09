Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 13 septembre 2022

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 6 septembre 2022

Grippe A

Orthopoxvirose simienne (variole du singe)

Flambée épidémique d’orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays : depuis le 1er janvier 2022, des cas d’orthopoxvirose simienne ont été déclarés par 102 États membres de l’OMS situés dans les 6 régions de l’Organisation. Au 7 septembre 2022 à 17 h (heure d’été d’Europe centrale), 54 709 cas confirmés en laboratoire et 397 cas probables, dont 18 décès, avaient été notifiés à l’OMS au total. – Source : Note OMS – 2022 Monkeypox Outbreak , consultée le 13 septembre 2022.

Australie : 8 septembre 2022, 129 cas (confirmés ou probables) d’orthopoxvirose simienne avaient été déclarés en Australie, un chiffre qui correspond au nombre de cas diagnostiqués dans le pays et notifiés par les États et Territoires au Système australien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, à savoir : 67 dans le Victoria, 50 en Nouvelle-Galles du Sud, 5 en Australie-Occidentale, 3 dans le Queensland, 2 dans le Territoire de la Capitale australienne et 2 en Australie-Méridionale. – Source : site Web du ministère australien de la Santé , consulté le 13 septembre 2022.

Guam : le Bureau du Gouverneur et le Département de la santé publique et des Services sociaux de Guam ont été informés qu’un premier cas d’orthopoxvirose simienne avait été observé à Guam ; il s’agit d’une personne arrivant de l’étranger. Confirmation de la maladie a été faite le 11 septembre 2022 par les Centres de lutte contre la maladie des États-Unis d’Amérique (CDC). – Source : site Web du Gouvernement de Guam , consulté le 13 septembre 2022.

Dengue

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Samoa américaines : au 11 septembre 2022, un total de 8 217 cas de COVID-19 et 34 décès avaient été déclarés par le ministère de la Santé des Samoa américaines. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 13 septembre 2022.

Australie :au 9 septembre 2022, un total de 10 112 229 cas de COVID-19 et 14 421 décès avaient été déclarés en Australie. – Source :site Web du ministère australien de la Santé, consulté le 13 septembre 2022.

Îles Mariannes du Nord : au 12 septembre 2022, un total de 13 155 cas de COVID-19 et 40 décès avaient été déclarés aux Îles Mariannes du Nord. Le niveau de risque est actuellement qualifié de faible. *Le niveau d’alerte est passé du rouge au bleu sur la carte. *– Source : page Facebook officielle des autorités sanitaires des Îles Mariannes du Nord, consultée le 13 septembre 2022.

Îles Cook : au 9 septembre 2022, le ministère de la Santé des Îles Cook avait déclaré 6 386 cas de COVID-19 et 1 décès au total. – Source : site Web des Îles Cook consacré à la pandémie de Covid-19, consulté le 13 septembre 2022.

États fédérés de Micronésie : au 9 septembre 2022, un total de 9 759 cas de COVID-19 et 29 décès avaient été déclarés par le ministère des Affaires sanitaires et sociales des États Fédérés de Micronésie. – Source : site Web du ministère des Affaires sanitaires et sociales des États Fédérés de Micronésie, consulté le 13 septembre 2022.

Fidji : au 8 septembre 2022, un total de 68 207 cas de COVID-19 et 878 décès avaient été déclarés aux Fidji. Par ailleurs, 994 personnes testées positives à la COVID-19 sont décédées en raison d’autres pathologies graves. Leurs médecins ayant conclu que la COVID-19 n’était pas la cause de leur décès, elles n’ont pas été intégrées au décompte des décès liés à la pandémie. – Source : page Facebook officielle du ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, consultée le 13 septembre 2022.

Polynésie française : au 12 septembre 2022, un total de 76 821 cas de COVID-19 et 650 décès avaient été déclarés en Polynésie française. – Source :site Web de la Direction de la santé, consulté le 13 septembre 2022.

Guam : au 12 septembre 2022, le Département de la santé publique et des services sociaux de Guam avait déclaré au total 58 269 cas de COVID-19 et 394 décès. – Source : site Web du Département de la santé publique et des services sociaux de Guam, consulté le 13 septembre 2022.

Hawaii :au 7 septembre 2022, 340 729 cas de COVID-19 et 1 655 décès avaient été déclarés par le Département de la santé de l’État d’Hawaii. – Source : site Web du Département de la santé de l’État d’Hawaii, consulté le 13 septembre 2022.

Kiribati : au 22 juillet 2022, le Gouvernement de Kiribati avait déclaré 3 430 cas de COVID-19 et 13 décès au total. – Source : page Facebook officielle du Bureau du Président de Kiribati, consultée le 13 septembre 2022.

Nauru : au 21 août 2022, le Gouvernement de la République de Nauru avait déclaré 4 610 cas de COVID-19 et 1 décès au total. – Source : site Web du Gouvernement de la République de Nauru, consulté le 13 septembre 2022.

Nouvelle-Calédonie : au 6 septembre 2022, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait déclaré 74 125 cas de COVID-19 et 314 décès au total.– Source : site Web du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté le 13 septembre 2022.

Nouvelle-Zélande :au 13 septembre 2022, 1 762 125 cas confirmés de COVID-19 et 1 962 décès avaient été déclarés par le ministère néo-zélandais de la Santé. – Source : site Web du ministère néo-zélandais de la Santé, consulté le 13 septembre 2022.

Niue : au 12 septembre 2022, 77 cas de COVID-19 avaient été déclarés par le Gouvernement de Niue au total. – Source : site Web du Gouvernement de Niue, consulté le 13 septembre 2022.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : au 11 septembre 2022, un total de 44 915 cas de COVID-19 et 664 décès avaient été déclarés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 13 septembre 2022.

Palau : au 9 septembre 2022, Palau avait déclaré 5 430 cas de COVID-19 et 6 décès au total. – Source : page Facebook officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux de Palau, consultée le 13 septembre 2022.

Pitcairn : 4 cas ont été déclarés par les autorités de Pitcairn. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 13 septembre 2022.

Îles Marshall : au 8 septembre 2022, un total de 15 072 cas de COVID-19 et 17 décès avaient été déclarés par le ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall. – Source :page Facebook officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall, consultée le 13 septembre 2022.

Samoa : au 4 septembre 2022, le Gouvernement du Samoa avait déclaré 15 889 cas de COVID-19 et 29 décès au total.– Source :site Web du Gouvernement du Samoa, consulté le 13 septembre 2022.

Îles Salomon : au 10 juin 2022, le Gouvernement des Îles Salomon avait déclaré 21 544 cas de COVID-19 et 153 décès au total. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 13 septembre 2022.

Tonga : au 31 août 2022, le ministère de la Santé avait déclaré 16 182 cas de COVID-19 et 12 décès au total. – Source : page Facebook officielle du ministère de la Santé des Tonga, consultée le 13 septembre 2022.

Tuvalu : au 26 août 2022, 20 cas de COVID-19 avaient été déclarés à Tuvalu au total. – Source : site Web de l’OMS – Point sur la COVID-19 dans la Région OMS du Pacifique occidental, consulté le 13 septembre 2022.

Vanuatu : au 13 septembre 2022, un total de 11 928 cas de COVID-19 et 14 décès avaient été déclarés par le ministère de la Santé de Vanuatu. – Source : site Web du ministère de la Santé de Vanuatu, consulté le 13 septembre 2022.