Alertes de maladies épidémiques et émergentes en Océanie le 12 juillet 2022

Éléments nouveaux/faits marquants intervenus depuis la diffusion de la carte précédente sur PacNet, le 28 juin 2022

Grippe

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Samoa américaines : au 26 juin 2022, un total de 6 555 cas de COVID-19 et 31 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Samoa américaines. – Source : Gouvernement des Samoa américaines, page consultée le 12 juillet 2022.

Australie :au 11 juillet 2022, 8 511 844 cas confirmés de COVID-19, dont 10 326 décès, avaient été signalés en Australie. – Source :ministère australien de la Santé, page consultée le 12 juillet 2022.

Îles Mariannes du Nord : au 28 juin 2022, 11 759 cas confirmés de COVID-19 et 35 décès avaient été signalés aux Îles Mariannes du Nord. – Source : autorités sanitaires des Îles Mariannes du Nord, page Facebook consultée le 12 juillet 2022.

Îles Cook : au 6 juillet 2022, 5 794 cas confirmés de COVID-19 et 1 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé des Îles Cook. – Source : Te Marae Ora - ministère de la Santé des Îles Cook, page consultée le 12 juillet 2022.

États fédérés de Micronésie : au 5 juillet 2022, 35 cas importés avaient été signalés. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. – Source : département de la Santé et des Services sociaux des États fédérés de Micronésie, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Fidji : au 11 juillet 2022, 66 405 cas et 869 décès avaient été signalés aux Fidji. Par ailleurs, 946 personnes testées positives à la COVID-19 sont décédées en raison d’autres pathologies graves. Leurs médecins ayant conclu que la COVID-19 n’était pas la cause de leur décès, elles n’ont pas été intégrées au décompte des décès liés à la pandémie. Le nombre de cas augmente depuis plus de deux semaines. *Le niveau d’alerte est passé du bleu au rouge sur la carte. *– Source : ministère fidjien de la Santé et des Services médicaux, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Polynésie française : au 11 juillet 2022, 74 119 cas et 649 décès avaient été signalés en Polynésie française. – Source : Direction de la santé, page consultée le 12 juillet 2022.

Guam : au 11 juillet 2022, 53 066 cas confirmés ou probables et 373 décès avaient été signalés par le Département de la santé publique et des services sociaux de Guam. – Source : Département de la santé publique et des services sociaux de Guam, page consultée le 12 juillet 2022.

Hawaii :au 6 juillet 2022, 313 076 cas de COVID-19 et 1 524 décès avaient été signalés par le Département de la santé de l’État d’Hawaii. – Source : Département de la santé de l’État d’Hawaii, page consultée le 12 juillet 2022.

Kiribati : au 23 juin 2022, 3 236 cas de COVID-19 et 13 décès avaient été signalés par le Gouvernement de Kiribati. – Source : Bureau du Président de Kiribati, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Nauru : au 10 juillet 2022, le Gouvernement de la République de Nauru avait signalé 6 237 cas et 1 décès. – Source : Gouvernement de la République de Nauru, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Nouvelle-Calédonie : au 5 juillet 2022, 65 407 cas de COVID-19 et 313 décès avaient été signalés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.– Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, page consultée le 12 juillet 2022.

Nouvelle-Zélande :au 12 juillet 2022, 1 450 451 cas confirmés de COVID-19 et 1 645 décès avaient été signalés par le ministère néo-zélandais de la Santé. – Source : ministère néo-zélandais de la Santé, page consultée le 12 juillet 2022.

Niue : au 9 juillet 2022, 24 cas importés de COVID-19 avaient été signalés par le Gouvernement de Niue. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. – Source : Gouvernement de Niue, page consultée le 12 juillet 2022.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : au 9 juillet 2022, 44 751 cas confirmés et 662 décès avaient été signalés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Source : site Internet officiel sur la situation de COVID-19 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, page consultée le 12 juillet 2022.

Palau : au 5 juillet 2022, 5 269 cas de COVID-19 et 6 décès avaient été signalés par Palau. – Source : rapport de situation sur la COVID-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux de Palau, consulté le 12 juillet 2022.

Îles Marshall : au 9 juillet 2022, 44 cas importés avaient été signalés par le ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. – Source :ministère de la Santé et des Services sociaux des Îles Marshall, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Samoa : au 9 juillet 2022, 15 115 cas de COVID-19 et 29 décès avaient été signalés par le Gouvernement du Samoa.– Source :Gouvernement du Samoa, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Îles Salomon : au 30 mai 2022, 21 237 cas et 149 décès avaient été signalés par le Gouvernement des Îles Salomon. – Source : tableau de bord sur la COVID-19 aux Îles Salomon, consulté le 12 juillet 2022.

Tonga : au 5 juillet 2022, 12 382 cas et 12 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé. – Source : ministère de la Santé des Tonga, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Tuvalu : au 20 mai 2022, 3 cas importés avaient été détectés ; trois cas suspects étaient également recensés. Les six personnes se trouvent en quarantaine. Aucun cas autochtone n’avait été recensé. Les autorités sanitaires de Tuvalu doivent confirmer ces éléments et fournir des informations supplémentaires. – Source : Haut-Commissariat d’Australie à Tuvalu, page Facebook officielle consultée le 12 juillet 2022.

Vanuatu : au 12 juillet 2022, 11 697 cas et 14 décès avaient été signalés par le ministère de la Santé. – Source : ministère de la Santé de Vanuatu, page consultée le 12 juillet 2022.