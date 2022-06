Madagascar - Cartographie des potentialités en ressources en eau souterraine, et leur Vulnérabilité face aux Changement Climatique et Pollutions dans les bassins versants du Sud-Est et de l’Est

Cartographie des potentialités en ressources en eau souterraine, leur vulnérabilité face aux Changements Climatique et Pollutions dans 3 Régions (Atsimo-atsinanana, Analanjirofo et Vatovavy Fitovinany).

Il n’est plus à rappeler que les ressources en eau de surface sont plus souvent exposées à des diverses pollutions. Beaucoup plus de communautés se retournent vers l’eau souterraine pour l’alimentation des villages, villes et zones urbaines en eau potable. Cependant, dans certaines nappes phréatiques, on rencontre fréquemment la présence d’une forte teneur en Fer et des contaminations diffuses de la pollution bactérienne d’origine fécale, suivie des pollutions dues aux activités anthropiques (agricole, mines, …). On remarque également le tarissement des ressources et l’intrusion d’eaux salines à certains endroits, surtout durant la saison d’étiage.

C’est dans ce contexte que l’UNICEF cherche à cartographier la disponibilité en quantité et la qualité des eaux souterraines pour estimer leurs vulnérabilités face à la pollution et au changement climatique. Ainsi, en plus des cartes de potentialité et de qualité des ressources en eaux du grand sud réalisé en 2017, l’UNICEF vient de réaliser la cartographie montrant la disponibilité et la qualité des eaux souterraines dans les régions d’Atsimo-atsinanana, Vatovavy Fitovinanany et Analanjirofo. Cette étude a permis d’identifier les zones présentant une meilleure potentialité en eaux souterraines en termes de qualité et de quantité ainsi que leur niveau de la vulnérabilité au Changement climatique .

Ces cartes seront mises à la disposition du MEAH, des PTFs et tous les partenaires de développement de Madagascar pour exploitation . UNICEF espère continuer cette étude sur d’autres régions de Madagascar d'ici à 2023 pour in fine produite une cartographie complète du Pays. UNICEF lance un appel à tous les PTFs et tous les partenaires WASH souhaitant se joindre à lui pour faire des évaluations compréhensives et totales des ressources en Eau (surface et souterraine) sous le leadership du MEAH.

Les versions grand format imprimées seront également disponibilités par l’UNICEF pour les partenaires