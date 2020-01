Eaux de surface détectées par satellite en République de Madagascar (publié le 28 Janvier 2020)

Cette carte illustre les eaux de surface détectées via le capteur VIIRS-NOAA sur le centre et le nord de la république de Madagascar entre le 23 janvier et le 28 Janvier 2020. Les plaines du nord-ouest situées dans les régions de Boeny, Sofia et Alaotra Mangoro semblent être particulièrement impactées par les inondations en cours. Ceci est une analyse préliminaire et n'a pas encore été validée sur le terrain. Ne pas hésiter à envoyer vos commentaires à UNITAR-UNOSAT.