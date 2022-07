Suivi de la situation humanitaire, République démocratique du Congo (RDC) - Carte des dynamiques de déplacement : Crise du Rutshuru, Province du Nord-Kivu - juillet 2022

Méthodologie

Depuis le mois de mars 2022, les zones de santé (ZS) de Rutshuru et de Rwanguba sont marquées par l’intensification des affrontements entre acteurs armés. Ces affrontements ont donné lieu à d’importants mouvements de population en particulier au sein de ces deux ZS. Faisant suite aux besoins d’information des acteurs humanitaires, REACH a publié une fiche d’information portant sur les besoins multisectoriels des populations au mois de mai des localités évaluées dans la zone et a lancé une collecte à distance dans les ZS de Rutshuru et Rwanguba, à travers son réseau d’informateur.rice.s clés (IC) afin de représenter les principaux flux de déplacement. Ces résultats se basent sur 102 enquêtes réalisées entre le 4 et 5 juillet auprès d’IC de 48 localités réparties dans les 2 ZS. Lorsque plusieurs IC ont été consulté.e.s à propos d’une même localité, les données ont été agrégées à l’échelle de la localité. Les résultats présentés ici doivent être considérés comme indicatifs seulement.

La carte reprend les flux de déplacement (localité de départ et d’arrivée) confirmés par au moins 2 IC. Pour plus de lisibilité, certaines localités proches, où la présence de PDI a été rapportée, ont été groupées sous forme de hubs. Les localités de départ et pour lesquelles il est rapporté que la majorité de la population a quitté la localité ont été citées par au moins 5 IC.