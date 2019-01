République démocratique du Congo : Besoins humanitaires et financiers dans les zones de santés touchées par le virus Ebola et les zones avoisinantes (28 décembre 2018)

La carte montre les zones de santé touchées par la maladie à virus Ebola (MVE); ainsi que les zones de santé voisines. Bien que la riposte contre la MVE soit financée à près de 100%, de nombreux besoins humanitaires non satisfaits existent. Pour répondre aux besoins humanitaires dans les zones affichées sur la carte, 117 000 000 $ seraient nécessaires pour les six prochains mois afin de diminuer le risque que la riposte à l'Ebola ait un impact négatif sur la réponse humanitaire et vice-versa. Les soins de santé gratuits et les emplois créés par la MVE sont devenus un facteur d'attraction et risquent de rester tels tant que les autres besoins ne seront pas satisfaits. Les organisations qui resteront après la fin de l’épidémie Ebola seront également exposées au risque que la population perçoive un déséquilibre entre les ressources déployées pour la riposte à la MVE et les besoins humanitaires demeurant non satisfaits. Cela pourrait avoir un impact négatif sur l’acceptation des organisations humanitaires par la population dans l’avenir.