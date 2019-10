Mobilités Au Tchad: Cartographie Des Mobilités Sur Le Territoire Tchadien (Août 2019)

INTRODUCTION

Ce rapport est composé d’un ensemble de cartes présentant les différents phénomènes et tendances migratoires au Tchad. Il dévoile les différents mouvements de populations recensés depuis, vers et au sein du territoire Tchadien et dresse le profil des populations en mouvements.

Parmi les types de mobilités traitées dans ce document se trouvent les mouvements économiques et liés au travail ; les mouvements de Tchadiens vers l’étranger et de ressortissants étrangers au Tchad; les transhumances ; les déplacements forcés et liés à la traite; les intentions de retour des populations déplacées; et les retours facilités par l’OIM. Souvent, ces différentes mobilités se croisent et s’imbriquent. Ce rapport tente de mettre en lumière ce lien et de mieux saisir les dynamiques y afférentes.

Ce rapport est le résultat d’une compilation de diverses bases de données, de rapports provenant de différentes sources d’information et de témoignages recueillis directement auprès des populations mobiles ou d’informateurs clés. Les sources sont indiquées dans chacune des pages dans l’encadré « Détails et Sources ». S’il ne peut pas être considéré comme complet ou représentatif, le rapport offre une image générale de la situation migratoire auTchad.