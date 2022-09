République centrafricaine : Aperçu des inondations sur les axes autour de Birao dans la préfecture de la Vakaga (06 septembre 2022)

CONTEXTE

Entre le 23 aout et le début septembre 2022, d’importantes inondations ont été enregistrées dans 37 villages situés sur les axes autour de Birao dans la préfecture de la Vakaga. Le bilan au 5 septembre fait état d’environ 12 000 personnes affectées, 67 maisons totalement détruites, des infrastructures sociales de base (écoles, formations sanitaires, latrines, points d’eau) englouties dans l’eau, des champs et cultures immergés dans l’eau et la quasi-totalité des points d’eau submergée et contaminée.

Les conséquences à court et moyen termes de ces inondations sont un accès restreint à l’eau potable, des risques élevés pour la santé des populations, une détérioration de l’insécurité alimentaire avec la perte des récoltes et des stocks alimentaires et une hausse des prix sur le marché de Birao déjà notable et la non fonctionnalité des services sociaux de base.

Depuis le début de l’année, plus de 66 000 personnes ont été affectées par les inondations dans le pays.