Burkina Faso : GCORR Situation des alertes et PDI dans les régions (mai 2022)

Groupe de Coordination Opérationnelle de la Réponse Rapide (GCORR) au Burkina Faso.

Situation des alertes et PDI dans les régions Janvier - Mai 2022

Au 31 mai 2022:

42 alertes ont été publiées entre janvier et avril 2022 dont 5 au mois de mai 2022. Il s’agit d’une diminution de 02 alertes entre le mois d’avril et de mai;

37 321 ménages (273 364 PDI) déplacés entre janvier et mai 2022 dont 2 526 ménages (21 338 PDI) déplacés pour le mois de mai 2022. Une diminution du nombre de PDI est observée sur les cinq premiers mois de l'année 2022, janvier (101 938), février (60 993), mars (47 970), avril (41 125) et mai (21 338);

06 régions touchées entre janvier et mai 2022;

35 communes d'accueil depuis janvier 2022 dont la commune de Gorgadji est celle qui a accueilli le plus de ménages (873) et Silmangué le plus de PDI (8 912) en mai 2022;

Entre janvier et mai 2022, 21 alertes ont été publiées dans la région du Centre Nord pour un total de 22 619 ménages (180 661 PDI) déplacés, ce qui fait de la région celle qui a accueilli le plus de PDI en 2022. Pour mai seulement, il y a eu 02 alertes respectivement au Sahel (1 141 ménages/ 8 006 PDI) ainsi qu'à l'Est (318 ménages/ 1 683 PDI).

Sur la période de janvier à mai 2022, les communes de Djibo (région du Sahel), Bouroum, Kaya et Pensa (région du Centre-Nord), ont été celles qui ont plus de trois fois été communes d'accueil tandis que les communes de Barsalogho, Bouroum et Pensa (région du Centre-Nord), ont été celles qui ont plus de trois fois été communes d'origine. Depuis janvier 2022, les communes de Djibo (région du Sahel), Pensa (région du Centre-Nord), Kaya (région du Centre-Nord) et Tougouri (région du Centre-Nord) ont accueilli plus de 15 000 PDI à la suite d'un seul choc.