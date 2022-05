Burkina Faso: GCORR Situation des alertes et PDI dans les régions (avril 2022)

Groupe de Coordination Opérationnelle de la Réponse Rapide (GCORR) au Burkina Faso.

Situation des alertes et PDI dans les régions Janvier - Avril 2022

Au 30 avril 2022:

36 alertes ont été publiées entre janvier et avril 2022 dont 6 au mois de avril 2022;

32 753 ménages (233 628 PDI) déplacés entre janvier et avril 2022 dont 3 525 ménages (22 727 PDI) déplacés pour le mois de avril 2022;

06 régions touchées soit une région de plus que le mois précédent (Cascades);

28 communes d'accueil dont la commune de Gorom Gorom est celle qui a accueilli le plus de ménages (1 678) et de PDI (10 045) en avril 2022.

Entre janvier et avril 2022, 19 alertes ont été publiées dans la région du Centre Nord pour un total de 19 994 ménages (154 838 PDI) déplacés, ce qui fait de la région celle qui a accueilli le plus de PDI en 2022. Pour avril seulement, il y a eu 02 alertes et 1 186 ménages ( 8 357 PDI) déplacés au Centre Nord.

En termes d'alertes, une diminution de moitié (06 alertes) est observée entre le mois de mars et de avril. Une diminution du nombre de PDI est observée janvier (101 938), février (60 993), mars (27 967) et avril (22 727) sur les quatre premiers mois de l'année 2022.

Sur la période de janvier à avril 2022, les communes de Djibo (région du Sahel), Barsalogho, Bouroum, Bourzanga et Pensa (région du Centre-Nord), ont été celles qui ont plus de deux fois été communes d'accueil tandis que les communes de Djibo et Pobé Mengao (région du Sahel), Barsalogho, Bouroum, Bourzanga, Pensa et Pissila (région du Centre-Nord), ont été celles qui ont plus de deux fois été communes d'origine. Depuis janvier 2022, les communes de Djibo (région du Sahel), Pensa (région du Centre-Nord), Kaya (région du Centre-Nord) et Tougouri (région du Centre-Nord) ont accueilli plus de 15 000 PDI à la suite d'un seul choc.